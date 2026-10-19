Colón: un hombre de 57 años fue detenido en un allanamiento por narcomenudeo

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Tiro Sur, donde la Policía secuestró cocaína, cannabis, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza digital y dos vehículos.

Un hombre de 57 años fue detenido durante un allanamiento realizado este viernes por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo, en el barrio Tiro Sur de Colón, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón, con la colaboración de efectivos de la Guardia Especial. La medida se llevó adelante mediante una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de Colón, bajo las directivas del fiscal Sebastián Blanc.

Durante el registro del domicilio y la requisa personal, los efectivos secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. También incautaron una importante suma de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, recortes de distintos materiales y una balanza digital.

Además, fueron secuestrados una camioneta Peugeot Expert 1.9 y una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos.

En el lugar fueron identificadas otras dos personas, de 27 y 21 años. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se concretó la detención del hombre de 57 años, quien quedó alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

La causa se enmarca en una investigación por la presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo en Entre Ríos.