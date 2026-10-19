Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abuso sexual contra un menor

Un hombre de 51 años, domiciliado en San José, fue condenado a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por un delito de abuso sexual cometido contra un menor de edad con quien mantenía un vínculo familiar.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad penal por los hechos que se le atribuían.

Según se informó, el hecho ocurrió en 2015, en un domicilio de la ciudad de San José, aunque la víctima lo reveló diez años después.

La investigación penal se inició en agosto de 2025, a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima. A partir de entonces, la Unidad Fiscal de Colón llevó adelante distintas medidas investigativas, bajo la intervención del fiscal N.º 2, Alejandro Perroud.

El procedimiento abreviado se desarrolló ante el juez de Garantías Jesús Penayo Amaya, quien dictó la sentencia condenatoria de nueve años de prisión efectiva.

El hombre, nacido en la provincia de Misiones y radicado en San José, deberá cumplir la pena en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.