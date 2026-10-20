Colón refuerza la campaña de prevención del dengue

La Municipalidad de Colón, a través de su Dirección de Salud, vuelve a impulsar una campaña de concientización y prevención del dengue, con el objetivo de reforzar las recomendaciones sanitarias y fomentar la participación de los vecinos en la eliminación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad.

La iniciativa se desarrolla durante la primavera, en preparación para la temporada de verano 2026–2027, cuando el aumento de las temperaturas y la presencia de recipientes con agua pueden favorecer la reproducción del mosquito.

La campaña también se enmarca en un contexto climático particular. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a octubre de 2026, se registran condiciones de El Niño de fuerte intensidad, con perspectivas de continuidad durante los próximos meses.

Ante posibles episodios de lluvias y acumulación de agua, el Municipio considera importante reforzar la prevención y recordar que los principales criaderos del mosquito suelen encontrarse en recipientes y objetos de uso cotidiano, tanto dentro como fuera de las viviendas.

Bajo el mensaje «La prevención es la mejor manera de combatir el dengue», el área de Salud municipal difundirá recomendaciones destinadas a identificar y eliminar los lugares donde puede reproducirse el mosquito.

Entre las principales medidas se encuentran:

Eliminar latas, botellas, neumáticos, envases y otros objetos en desuso que puedan acumular agua.

Tapar correctamente tanques, cisternas y recipientes utilizados para almacenar agua.

Dar vuelta o guardar bajo techo baldes, palanganas y elementos que no se estén utilizando.

Revisar y limpiar periódicamente canaletas, techos, rejillas y desagües.

Vaciar, cepillar y renovar el agua de los bebederos de animales cada dos o tres días.

Mantener patios y jardines limpios y desmalezados.

Mantener las piletas de natación limpias y correctamente tratadas.

Una de las recomendaciones fundamentales es cepillar el interior de los recipientes, ya que los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos a sus paredes y sobrevivir durante períodos prolongados, incluso cuando no contienen agua.

Las precipitaciones pueden generar acumulaciones de agua en objetos que habitualmente pasan inadvertidos, como juguetes, macetas, lonas, neumáticos, tapas de envases y recipientes que permanecen al aire libre.

Por ese motivo, se recomienda que después de cada lluvia los vecinos recorran patios, terrazas, balcones y jardines para identificar estos elementos, vaciarlos y evitar que vuelvan a acumular agua.

También resulta importante mantener limpios los espacios comunes, las instituciones educativas, los establecimientos comerciales y los lugares de trabajo.

El descacharrado constituye una de las herramientas principales para reducir la presencia del mosquito y debe sostenerse durante todo el año.

La campaña forma parte de una línea de trabajo que la Municipalidad de Colón viene desarrollando mediante distintas áreas municipales.

En años anteriores, el Municipio implementó operativos territoriales de limpieza, descacharrado, monitoreo y acciones informativas dirigidas a la comunidad.

En agosto de 2026, la Dirección de Salud volvió a recordar las principales medidas preventivas, haciendo hincapié en la necesidad de revisar viviendas, patios, jardines y espacios laborales.

Con esta nueva etapa comunicacional se busca reforzar esos hábitos antes de la llegada del verano, promoviendo la colaboración de las familias y las instituciones.

Además de eliminar los criaderos, el área de Salud recuerda la importancia de utilizar repelentes autorizados, siguiendo las indicaciones del envase, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar ropa que cubra brazos y piernas durante las actividades al aire libre.

Entre los síntomas que pueden presentarse en personas con dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno.

Si se presentan signos de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrados o dificultad para respirar, es necesario buscar atención médica urgente.

La Municipalidad de Colón invita a los vecinos a dedicar unos minutos cada semana a revisar los espacios de sus viviendas y reforzar estas acciones después de las lluvias.

La prevención no depende de una única intervención, sino de la continuidad de medidas sencillas que pueden incorporarse a la vida cotidiana.

Eliminar criaderos, evitar picaduras y consultar a tiempo son acciones fundamentales para cuidar la salud de toda la comunidad.