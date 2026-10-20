La Primera División Femenina de Independiente realiza su pretemporada en Colón

La ciudad de Colón recibió este lunes 19 de octubre al plantel de Primera División Femenina del Club Atlético Independiente de Avellaneda, que eligió el destino para realizar su pretemporada y desarrollar actividades deportivas durante la semana.

Las jugadoras y representantes del cuerpo técnico fueron recibidos en la Municipalidad de Colón por el intendente José Luis Walser, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y la directora de Deportes, Jésica Britos.

El encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y permitió dar la bienvenida a las integrantes de la institución, compartir experiencias y expresar el acompañamiento del Municipio a la actividad deportiva.

Oriana Villa, una colonense en el fútbol de Primera División

Uno de los momentos destacados de la visita fue el reconocimiento a Oriana Villa, futbolista oriunda de Colón que integra el plantel profesional femenino de Independiente.

Su presencia junto a sus compañeras representa un motivo de orgullo para la comunidad y constituye un ejemplo para niñas y jóvenes que practican fútbol y sueñan con desarrollarse en la disciplina.

Villa viene protagonizando actuaciones destacadas con la camiseta del club de Avellaneda, convirtiendo goles importantes durante la temporada 2026.

Durante la recepción, el intendente José Luis Walser expresó la alegría de recibir al plantel en la ciudad y destacó especialmente la presencia de la deportista colonense.

El Presidente Municipal manifestó su deseo de que las jugadoras puedan disfrutar de Colón durante su estadía, desarrollar su preparación en buenas condiciones y sentirse como en casa.

En un momento distendido, las futbolistas entregaron una camiseta de Independiente personalizada al Intendente, quien agradeció el gesto y compartió un intercambio con las integrantes del equipo.

Pretemporada y oportunidades para las jóvenes futbolistas

La presencia de Independiente en Colón también ofrece una oportunidad para el fútbol femenino de la región.

En el marco de su estadía, integrantes del equipo técnico de la institución realizarán pruebas de jugadoras de las categorías Sub 13 y Sub 16 en las instalaciones del Club Defensores de Colón.

Estas actividades permiten acercar el trabajo de una institución de Primera División a las jóvenes deportistas locales y regionales, promoviendo nuevas experiencias y posibilidades de desarrollo deportivo.

Colón, una ciudad que recibe al deporte

Desde la Municipalidad de Colón se destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo con instituciones deportivas de trayectoria nacional y generan oportunidades para el encuentro, la formación y la promoción del deporte.

La llegada del plantel de Independiente también pone en valor la capacidad de la ciudad para recibir delegaciones y desarrollar actividades deportivas, sumando movimiento a la actividad turística y a los servicios locales.

La gestión municipal continúa acompañando el crecimiento del deporte femenino y promoviendo espacios que permitan a niñas, jóvenes y deportistas de distintas disciplinas encontrar nuevas oportunidades de desarrollo.

La presencia de Independiente, junto con el regreso de Oriana Villa a su ciudad, constituye una jornada especial para el deporte colonense y para todas aquellas jóvenes que sueñan con llegar al fútbol de Primera División.