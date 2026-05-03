Voraz incendio destruyó cabañas en complejo San Juan 1°

El fuego se desató en la mañana del domingo y demandó un intenso trabajo de los bomberos.

Un importante incendio estructural se registró en la mañana de este domingo en la zona de ejido de Colón, donde una construcción tipo cabaña resultó gravemente afectada por las llamas.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió alrededor de las 7:50, cuando se recibió el alerta y se dispuso el envío de personal en el móvil 20 hacia el complejo San Juan 1°. En el lugar, se constató que una cabaña dividida en dos departamentos se encontraba completamente tomada por el fuego.

Ante la magnitud del siniestro, se solicitó apoyo, desplazándose también una unidad cisterna (móvil 36) y otra dotación (móvil 23). Los bomberos comenzaron las tareas de extinción desde el exterior debido a la intensidad del incendio, logrando posteriormente ingresar a la estructura.

Los trabajos continuaron en el interior, con tareas de enfriamiento, remoción de materiales y control de la tirantería, hasta lograr la extinción total del fuego. Además, se convocó al móvil 35 para apoyo logístico y recambio de equipos de aire para el personal interviniente.

No se informaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron totales.