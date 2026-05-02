Detienen a un hombre por delitos contra la propiedad en Colón

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial en curso. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

En horas de la tarde de este viernes, personal policial de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre de 33 años, en el marco de diversas causas por delitos contra la propiedad.

El operativo se concretó en cumplimiento de un oficio judicial, cuando efectivos se hicieron presentes en un domicilio ubicado en inmediaciones del boulevard Ferrari de esta ciudad. Allí se procedió a la aprehensión del individuo, quien estaría vinculado a la investigación en curso.

Según se informó, la medida fue dispuesta tras una serie de tareas investigativas que permitieron reunir elementos de interés para la causa y avanzar en la identificación del sospechoso.

El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente. Luego de su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, a la espera de las instancias procesales correspondientes.

En tanto, desde la fuerza policial indicaron que la investigación continúa y no se descarta la adopción de nuevas medidas en el marco de la causa.