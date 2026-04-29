Colón: un herido grave tras un siniestro vial

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida San Martín y H. Bachini.

Por causas que aún se investigan, colisionaron una motocicleta Honda Scooter de 125 cc, conducida por un hombre de 44 años, y un automóvil Toyota Etios, guiado por una mujer de 30 años. Ambos vehículos circulaban por la misma arteria, pero en sentidos opuestos.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones de carácter grave y debió ser trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En tanto, el motovehículo fue retenido por carecer de la documentación obligatoria para circular. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.