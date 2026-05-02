Colón: Aprehenden a un hombre por intentar robar un perro

El sospechoso intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente interceptado.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la ciudad de Colón luego de haber intentado sustraer un perro de una vivienda particular, en un hecho ocurrido durante la tarde.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa en un domicilio ubicado sobre calle Noailles al 450.

Al arribar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental Colón constataron la situación y observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente interceptado gracias al despliegue del personal actuante.

Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa. El mismo fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.