Colón promocionó su propuesta turística en Bahía Blanca

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, desarrolló una agenda de promoción turística en la ciudad de Bahía Blanca, donde presentó la oferta integral del destino ante agencias de viaje, operadores y público general.

La acción formó parte de una estrategia de posicionamiento para fortalecer la llegada de visitantes durante la temporada de invierno, difundiendo los atractivos naturales, la gastronomía, la hotelería, las propuestas recreativas y el Pasaporte Termal como circuito regional.

La ciudad de Colón tuvo presencia en la vía pública con acciones de promoción directa y participó de la 5° edición del Workshop de Agencias de Viaje de la región sur de la provincia de Buenos Aires, un espacio de vinculación comercial clave para acercar el destino a nuevos mercados.

Promoción del destino ante agencias y operadores

Durante el encuentro, el equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura interactuó con más de veinte agencias de viaje, entre minoristas y mayoristas, presentando la oferta turística de Colón y brindando información para que los operadores puedan comenzar a trabajar el destino.

Más del 50% de las agencias contactadas manifestó interés en incorporar a Colón dentro de sus propuestas, por lo que el Municipio ya trabaja en la organización de un fam tour para los próximos meses.

Colón y Tierra de Palmares como circuito regional

Además de la oferta propia de la ciudad, se presentó el Pasaporte Termal como una alternativa para esta temporada de invierno, integrando a Colón dentro del circuito de Tierra de Palmares junto a San José y Villa Elisa.

Estas acciones refuerzan el trabajo sostenido de la gestión municipal para ampliar la promoción del destino, generar nuevas oportunidades para el sector privado local y consolidar a Colón como una ciudad turística activa durante todo el año.