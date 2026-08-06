Abren una nueva convocatoria para el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abre una nueva convocatoria para la actualización e incorporación de artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción es online, gratuita y el plazo cierra el 21 de agosto.

La iniciativa está destinada tanto a quienes ya forman parte del registro y necesitan actualizar sus datos, como a aquellas artesanas y artesanos de la provincia que aún no se encuentran registrados y deseen incorporarse. El formulario de inscripción se encuentra on line.

El registro provincial fue creado en el marco de la ley provincial de Artesanías, constituyéndose como una herramienta fundamental para el reconocimiento, protección, difusión, promoción y comercialización de la producción artesanal entrerriana.

La actualización permitirá contar con información vigente sobre quienes integran el sector artesanal en los distintos departamentos y localidades de Entre Ríos, sus oficios, técnicas, materiales y producciones, fortaleciendo el diseño de políticas públicas específicas y generando nuevas posibilidades de participación en actividades, convocatorias, ferias, exposiciones y acciones de promoción.

Al mismo tiempo, se invita especialmente a nuevas artesanas y artesanos a incorporarse al registro, con el objetivo de continuar ampliando y federalizando esta herramienta y reconocer la diversidad de prácticas, conocimientos y saberes que conforman el patrimonio artesanal de nuestra provincia.

La convocatoria contempla dos modalidades:

Actualización de datos: destinada a artesanas y artesanos que ya se encuentren inscriptos en el registro provincial y necesiten actualizar información personal, datos de contacto, localidad, rubro, técnicas, materiales, imágenes de sus producciones u otros antecedentes.

Nueva inscripción: destinada a artesanas y artesanos entrerrianos que todavía no formen parte del registro y deseen iniciar el proceso de incorporación.

Consultas: nuevoregistrodeartesanos2026@gmail.com

El registro se implementa a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain.