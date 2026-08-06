Investigan presuntas irregularidades en la obra del Centro Comercial a Cielo Abierto de Colón

La Unidad Fiscal Colón inició una causa penal tras la denuncia de un particular. Gendarmería Nacional intervino en el edificio municipal para asegurar documentación clave.

La Unidad Fiscal Colón dio inicio a una investigación penal con el objetivo de determinar la existencia de posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública de la obra «Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto», que se ejecuta en la ciudad. La causa se originó a partir de la denuncia presentada por un particular.

En el marco de las primeras medidas probatorias, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina se presentaron durante la mañana de este miércoles en distintas dependencias de la Municipalidad de Colón. El personal de la fuerza de seguridad llevó a cabo diligencias de constatación y aseguramiento de documentación administrativa vinculada a las contrataciones puestas bajo la lupa judicial.

De manera simultánea, se realizó una inspección ocular sobre la calle 12 de Abril, lugar donde se despliega la obra pública. Durante el procedimiento, las autoridades documentaron el estado actual de ejecución del proyecto, verificaron la existencia y ubicación de diversos materiales señalados en la denuncia y relevaron aspectos técnicos de interés para la causa.

Desde la Fiscalía confirmaron que se han dispuesto distintas medidas complementarias con el fin de recolectar más elementos de prueba y esclarecer los hechos denunciados.