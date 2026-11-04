La CGT Colón rechazó la reforma procesal laboral y denunció un recorte de derechos

La CGT Regional Colón rechazó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y advirtió que las modificaciones propuestas podrían reducir las protecciones de los trabajadores frente a accidentes, enfermedades laborales y reclamos judiciales.

La CGT Regional Colón rechazó en la Legislatura de Entre Ríos el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y advirtió que las modificaciones propuestas podrían reducir las protecciones de los trabajadores frente a accidentes, enfermedades laborales y reclamos judiciales.

La central obrera cuestionó los cambios previstos y sostuvo que «una reforma no puede considerarse un avance si para hacerla se reducen protecciones de quienes trabajan».

La Regional expresó su postura durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo de la Cámara de Diputados provincial, realizada este martes 3 de noviembre, en la que estuvo representada por su Subdelegado Regional, Daniel Coronel, y su Secretaria de Seguridad Social, Natalia Molinares.

La CGT Colón planteó que «ninguna modificación puede significar menos protección para las y los trabajadores frente a accidentes, enfermedades laborales o situaciones en las que deban defender sus derechos», y reclamó que el movimiento obrero sea escuchado en el tratamiento de la iniciativa, indicó el portal Sitio Gremial.

En una declaración pública, la organización sindical fundamentó su rechazo y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener los cambios propuestos. «Queremos que cada trabajador entrerriano sepa qué se está discutiendo. Porque detrás de palabras técnicas y cambios de artículos hay consecuencias que pueden llegar directamente a su casa, a su salud y al ingreso de su familia», expresó.

Garantías laborales

Uno de los principales cuestionamientos de la CGT Colón apuntó a la eliminación de una garantía que actualmente deben cumplir los empleadores cuando reciben una sentencia judicial desfavorable.

La central explicó que, para apelar una sentencia, el empleador debe depositar el monto correspondiente o garantizarlo con bienes, una obligación que el proyecto de reforma pretende suprimir.

Para la organización sindical, esta modificación dejaría al trabajador en una situación de mayor vulnerabilidad, incluso después de haber obtenido un fallo favorable.

«El trabajador puede haber demostrado su derecho y obtenido una sentencia favorable, pero quedar más expuesto durante el tiempo que siga el proceso», advirtió la Regional.

En ese sentido, el movimiento obrero señaló que, ante eventuales problemas económicos, insolvencia o falta de bienes del empleador, sería el propio trabajador quien debería buscar nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de un derecho ya reconocido judicialmente.

Frente a esta situación, la CGT Colón planteó un interrogante sobre las consecuencias de la iniciativa: «¿Ese es el ‘equilibrio’ que necesita la Justicia laboral?».

Pericias médicas

Otro de los puntos cuestionados por la central obrera es la propuesta de concentrar las pericias por accidentes de trabajo y enfermedades laborales en apenas tres médicos con asiento en Paraná, quienes deberían atender los casos de toda la provincia.

La CGT Colón manifestó su preocupación por las dificultades que esta disposición podría generar para los trabajadores del interior entrerriano, particularmente en materia de traslados, tiempos de espera y acceso a las evaluaciones médicas.

«¿Qué pasará con el trabajador del interior? ¿Dónde deberá hacerse revisar? ¿Quién afrontará los traslados? ¿Cuánto deberá esperar? ¿Cómo pueden tres profesionales responder a una provincia entera?», cuestionó la organización.

Asimismo, la Regional advirtió que el proyecto deja sin resolver aspectos vinculados con los lugares donde se realizarían los exámenes físicos, la organización de los turnos, los plazos para presentar dictámenes y la cobertura de licencias, vacantes y recusaciones, además de la capacidad de respuesta ante un eventual incremento de causas.

La CGT Colón también objetó la obligatoriedad de una tabla para determinar incapacidades laborales, al considerar que cada caso requiere una evaluación particular.

«Ninguna lesión ni enfermedad laboral puede convertirse simplemente en un número», sostuvo, y remarcó que «cada trabajador debe conservar el derecho a que su situación particular sea evaluada, a cuestionar una pericia y a contar con un verdadero control judicial».

Pese a sus cuestionamientos, la central aclaró que no se opone a introducir mejoras en el funcionamiento del sistema judicial.

«No estamos en contra de mejorar la Justicia laboral. Todo lo contrario. Queremos procedimientos más rápidos, accesibles y eficientes», expresó.

Sin embargo, insistió en que el Gobierno provincial «no puede buscar soluciones trasladando mayores riesgos a las espaldas de las y los trabajadores».

Reclamo sindical

La CGT Colón también destacó su participación en el debate legislativo como parte del camino iniciado desde la normalización de la Regional, con una organización sindical que busca mantener presencia y representación en los espacios donde se adoptan decisiones que afectan a los trabajadores.

En ese marco, señaló que su intervención permitió llevar a la Legislatura la posición de los gremios que integran la Regional, las familias trabajadoras y la comunidad.

«Las y los trabajadores no pueden quedar afuera de las discusiones que pueden afectar sus derechos. Para eso está la CGT: para estar, participar y representar», afirmó.

La organización sostuvo que el debate trasciende las cuestiones técnicas o jurídicas, porque las modificaciones propuestas inciden directamente en las condiciones de protección de quienes sufren un accidente, contraen una enfermedad laboral o necesitan reclamar judicialmente un derecho.

En ese sentido, reivindicó la necesidad de que cualquier modificación de las leyes laborales se realice escuchando a quienes viven de su trabajo.

Finalmente, la CGT Regional Colón dirigió un mensaje al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores que tienen a su cargo el tratamiento del proyecto.

«No avancen sobre los derechos de las y los trabajadores. Escuchen al movimiento obrero», reclamó.

La central ratificó que continuará participando en los ámbitos de discusión, informando a los trabajadores y defendiendo sus intereses ante quienes toman las decisiones.

«La CGT Regional Colón va a estar donde tiene que estar: informando a nuestra gente, llevando la voz de los trabajadores y defendiendo sus derechos ante quienes toman las decisiones», manifestó.

Y cerró su declaración: «Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de una reforma laboral». (APFDigital)