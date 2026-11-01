Entre Ríos organiza su oferta de turismo rural con más de 150 establecimientos relevados

01/11/2026

La provincia avanzó en la identificación de emprendimientos que vinculan la producción rural con el turismo, mediante un relevamiento que permitió reconocer la diversidad de propuestas presentes en el territorio y sentar las bases para su integración a la oferta provincial.

La iniciativa forma parte de una convocatoria nacional orientada a conocer las características del agroturismo y sus oportunidades de desarrollo.

El registro elaborado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) comprende 153 propuestas: 55 almacenes de campo, 50 establecimientos rurales productivos y 48 alojamientos rurales. Los emprendimientos están distribuidos en las diez microrregiones turísticas y reflejan distintas formas de vincular la actividad económica rural con los servicios y las experiencias que buscan los visitantes.

La oferta incluye antiguos almacenes y pulperías que conservan la identidad de los pueblos, establecimientos dedicados a la producción agropecuaria y regional, granjas, chacras y emprendimientos que ofrecen alojamiento en entornos rurales. Estas propuestas permiten acercar a los visitantes a los procesos productivos, la gastronomía local y los saberes vinculados con las tradiciones del campo entrerriano.

La incorporación de estos emprendimientos a los circuitos turísticos permitirá ampliar las alternativas para recorrer la provincia y sumar nuevos motivos de visita en localidades y parajes rurales. Además, el vínculo directo entre productores y visitantes genera oportunidades para diversificar los ingresos familiares, promover el empleo y agregar valor a la producción mediante servicios y experiencias vinculados con la identidad de cada territorio.

El relevamiento se llevó adelante a partir de una iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la participación del EMTURER y la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Entre Ríos. El trabajo permitió identificar los establecimientos vinculados con esta actividad y reunir información sobre una modalidad que conecta la producción con el desarrollo turístico.

A partir de esta información, el Emturer trabaja en la organización de la oferta de turismo rural productivo para favorecer su reconocimiento e integración a la propuesta turística entrerriana, en articulación con los emprendimientos y las iniciativas productivas de cada microrregión.

 

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