Colón: investigan una presunta estafa con la tarjeta de débito de un hombre alojado en una residencia de adultos mayores

Una investigación por presuntas maniobras fraudulentas con una tarjeta de débito derivó en dos allanamientos en la ciudad de Colón. El damnificado es un hombre de 70 años que se encontraba alojado en una residencia de adultos mayores.

La causa se inició luego de detectarse movimientos irregulares en una cuenta bancaria. A partir de las averiguaciones y del análisis de registros de cámaras de seguridad, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón logró identificar a los presuntos involucrados.

Con las pruebas reunidas, se concretaron dos procedimientos: uno en una residencia de adultos mayores ubicada en inmediaciones de calle Sarmiento al 200 y otro en un departamento de calle Presidente Perón al 300.

Durante el allanamiento en la residencia, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, documentación, la tarjeta bancaria del damnificado y comprobantes de compras. Además, dos personas fueron trasladadas para su correcta identificación y quedaron supeditadas a la causa.

Por otra parte, intervino el Área de Adultos de la Municipalidad de Colón, que evaluó la situación del hombre y dispuso su traslado a otra residencia, con el objetivo de garantizar su resguardo.