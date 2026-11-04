El célebre poeta Lucio Albirosa presenta en Colón “Retazos de mí y otras cenizas”, su vigésima obra y la más profunda de su crudeza personal

Hay libros que se escriben con tinta. Y otros que se escriben con ceniza. “Retazos de mí y otras cenizas” pertenece a los segundos. No es una colección de poemas bonitos para olvidar rápido. Es el inventario honesto de lo que queda cuando todo lo que creímos sólido se viene abajo. Lo que sobrevive al incendio. Lo que aún arde bajo el escombro.

El escritor Lucio Albirosa (1982), llega a Colón para presentar su obra más íntima y necesaria. Editado por Kaizen Graphics, el libro propone 78 piezas breves que funcionan como estaciones de un mismo duelo. No hay linealidad, no hay moraleja fácil. Hay fragmentos, como nos queda la vida después de una pérdida. Cada retazo es una astilla de espejo donde el lector puede, si se atreve, reconocerse.

Albirosa no habla del dolor desde arriba, como quien da una clase. Habla desde adentro, con el lenguaje de quien estuvo ahí. Por eso el libro se ha convertido en una herramienta poderosa para la educación emocional y la escritura terapéutica. No porque enseñe a no sufrir, sino porque enseña a nombrar. A darle palabra a la ausencia. A entender que reconstruirse no es volver a ser el de antes, sino aprender a constelarse de nuevo con piezas distintas. Con las que quedaron. Con las que somos.

En tiempos donde la escuela y la familia a menudo no saben cómo abordar la pérdida, la frustración y la reconstrucción personal, “Retazos de mí y otras cenizas” ofrece un puente literario. No es autoayuda. Es literatura que cura porque no miente. Es un libro que los docentes pueden llevar al aula, que los mediadores de lectura pueden abrir en cualquier página y que cualquier lector puede llevarse al bolsillo como un amuleto contra el olvido de sí mismo.

La presentación será una charla abierta, una ponencia sin atril, un encuentro. El autor conversará sobre el proceso de escribir entre cenizas, sobre cómo cada final contiene, si lo miramos con atención, el mapa de un nuevo principio. Porque de eso se trata: de dejar de juntar pedazos para tratar de ser el mismo, y empezar a coser con esos pedazos a alguien nuevo.

La Dirección Departamental de Escuelas de Colón acompaña e invita a toda la comunidad.

Viernes 6 de noviembre | 19:30 hs

Escuela Normal Superior «República Oriental del Uruguay»

Urquiza 239, Colón, Entre Ríos

Entrada libre y gratuita

Libro: «Retazos de mí (y otras cenizas)» Autor: Lucio Albirosa

Invitan: AGMER Colón – DDE Colón – Cultura Municipalidad de Colón (E.R)

Sobre el autor

Lucio Albirosa es poeta, escritor, gestor cultural independiente, periodista y tallerista literario en contexto de encierro. A los 9 años escribió su primera poesía, a los 12 obtuvo el 1° Premio de Poesía Juvenil “Río de los pájaros”. En 2013 fue elegido como uno de los “10 Jóvenes Escritores Argentinos”, en ese mismo año fue nombrado “Heredero del Nuevo Cancionero” (movimiento poético musical nacido en Mendoza en 1963). Doble Mención poética de la 55° Convocatoria Internacional de las Letras del Instituto Cultural Latinoamericano, por su obra “Denuncia en llamas y otras manifestaciones” (2016). Integra la Enciclopedia Universal de la Cultura (Méx), representó a la Argentina en el World Festival of Poetry. Se destacó por su poesía en diferentes escenarios nacionales y de Latinoamérica. Es letrista musical e integra la Guía de Creadores Iberoamericanos (España). Es autor del nuevo cancionero folklórico provincial “Abrazando a Entre Ríos”.