Encontraron a un hombre escondido dentro de un placard durante un procedimiento policial en Colón

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la noche de este viernes, luego de ser encontrado dentro de una vivienda deshabitada en calle Leguizamón al 200, en la ciudad de Colón.

El procedimiento se inició a partir de un aviso que alertaba sobre la presencia de personas desconocidas en el interior del inmueble. Al llegar, efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico constataron signos de forzamiento en una puerta ventana.

Durante la inspección de la propiedad, los uniformados encontraron a un hombre oculto dentro de un placard. Entre sus pertenencias llevaba una mochila con picaportes y perillas de grifería que pertenecían a la vivienda, además de distintas herramientas.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de los elementos y la aprehensión del individuo, quien fue trasladado a dependencias policiales y quedó alojado a disposición de la Justicia por el hecho investigado como tentativa de robo.