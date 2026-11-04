El Club La Armonía de Colón ingresa en la etapa final de la obra de su nueva sede

El Club Social y Deportivo La Armonía se encuentra en la recta final de una de las obras de infraestructura más importantes de su historia reciente como lo es la construcción de su nueva sede. El flamante espacio, diseñado para expandir la oferta deportiva y social de la institución, tiene previsto el inicio formal de sus actividades para marzo de 2027.

En este marco de avance, el intendente de Colón, José Luis Walser, junto a los secretarios de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, de Hacienda, Rodolfo Minatta, y de Gobierno, Mariano Bravo, realizaron una recorrida exhaustiva por las nuevas instalaciones. La comitiva municipal fue recibida por Ariel Giani, integrante de la subcomisión de básquet, junto a los dirigentes del club Pablo Velásquez y Guillermo Benzaquén.



Más allá del notable salto en infraestructura y la inversión económica realizada por la entidad, la nueva sede ha sido planificada para contar con numerosas comodidades, para alojar deportistas y brindar un espacio acorde a las necesidades.

El complejo contará con modernos vestuarios y un área de alojamiento que incluye cinco habitaciones destinadas a deportistas, equipadas con comedor, zona de estar, duchas, baños y un sector de lavadero. El espacio dispone también de un sector exclusivo de estudio. «Para nosotros es fundamental que los chicos que vengan a realizar deporte continúen estudiando», enfatizó Ariel Giani durante la recorrida.



El proyecto contempla una descentralización de las actividades del club para acercar el deporte a nuevos sectores de la ciudad. «La idea para marzo, al inicio de actividades, es repartir la concurrencia con la sede del centro y sumar a vecinas, vecinos, chicas y chicos del barrio que quieran iniciar nuevas disciplinas», detalló Giani.

En la planta baja, la sede contará con baños para el público, un comedor y una amplia parrilla en el ingreso principal, sector que actualmente se encuentra en sus últimos detalles de ejecución.

Ante la magnitud de los trabajos, las autoridades del club solicitaron la colaboración del gobierno local para completar los exteriores. El intendente Walser asumió el compromiso inmediato de colaborar desde el Municipio con la provisión de los materiales necesarios para pavimentar el suelo con adoquines.

La finalización de la obra civil abrirá paso al equipamiento técnico de alta competencia. «En este momento estamos esperando la llegada del parquet para las canchas de básquet y vóley», anticipó Giani, marcando el último hito antes de la inauguración oficial que transformará el panorama deportivo del barrio y de toda la ciudad de Colón.