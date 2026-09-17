Hermanamiento de Sion y Colón: una delegación suiza llegará en noviembre

El intendente de Colón, José Luis Walser, recibió al presidente del CEVACER (Centro de Estudios Valais Argentina) Horacio Roullier y a la tesorera de la institución, Griselda Pralong. Walser estuvo acompañado por la secretaria privada, Gimena Bordet, y por el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

En el encuentro, dialogaron sobre la visita prevista para el mes de noviembre, de una delegación suiza de alrededor de 20 personas que llegarán a Colón para participar de una serie de actividades en el marco del hermanamiento de las ciudades de Sion y Colón.

En su recorrido, visitarán instituciones vinculadas directamente al hermanamiento como el Hogar de Niñas, San Francisco de Asís y el Centro de Estudios Valais-Argentina. Pero, además, visitarán sitios de interés histórico de la zona como museos, emprendimientos productivos y establecimientos históricos (Molino Forclaz, Almacén Don Leandro y producción de nuez pecán, entre otros).

También se espera la visita del Embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni, y del presidente de la Asociación Valais-Argentine, Bruno Clivaz.

Asimismo, el acto central tendrá lugar en Colón, con los discursos oficiales de las autoridades. Una cena también en la Ciudad, será el punto de encuentro con instituciones de toda la zona.

La Municipalidad acompañará y apoyará en la organización local de todas las actividades que desarrolle la delegación durante tres días, desde el viernes 27 al domingo 29 de noviembre.