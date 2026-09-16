Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura nacional e internacional y secuestraron cocaína

El procedimiento se realizó durante un operativo de la División Drogas Peligrosas. También fue detenido otro hombre de 42 años. En el allanamiento se incautaron cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Durante la noche del martes, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento que terminó con la detención de dos hombres y el secuestro de estupefacientes en una vivienda de la ciudad.

El operativo se inició mientras los efectivos realizaban tareas de investigación en inmediaciones de las calles Primera Junta y Rocamora. En ese lugar lograron localizar a un hombre de 40 años, de nacionalidad uruguaya, que registraba un pedido de captura nacional e internacional en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa.

Al momento de ser interceptado, cuando ingresaba a un domicilio, el hombre habría opuesto resistencia. Desde el interior de la vivienda, en tanto, los efectivos advirtieron movimientos y el cierre de puertas, por lo que ingresaron al inmueble.

En el lugar se encontraba otro hombre, de 42 años, quien habría intentado descartarse de algunos elementos. Durante una inspección inicial fueron encontrados varios envoltorios que contenían una sustancia compatible con estupefacientes.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que avaló la continuidad de las actuaciones. Posteriormente, con la correspondiente autorización judicial, se realizó un allanamiento y requisa domiciliaria en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.

Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, una sustancia presuntamente utilizada para el estiramiento, anotaciones y recortes de nylon.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.