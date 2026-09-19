Colón: condenaron a un hombre por tres hechos de robo

a Justicia de Colón condenó a un hombre a dos años de prisión de ejecución condicional, luego de que reconociera su responsabilidad en tres hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

La audiencia de juicio abreviado se realizó el pasado 11 de septiembre, en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la fiscal Dra. Micaela María Di Pretoro.

El condenado, identificado como Ricardo Gabriel Buffet, estuvo involucrado en tres episodios ocurridos en distintos momentos.

El primero tuvo lugar en el corralón municipal, donde ingresó luego de provocar daños en parte del alambrado perimetral y sustrajo un motovehículo. Posteriormente fue aprehendido por personal policial.

En el segundo hecho, de acuerdo con la investigación, Buffet actuó junto a otras personas y, mediante violencia sobre una víctima, sustrajo una mochila que contenía dinero en efectivo y medicamentos.

El tercer episodio ocurrió en mayo de 2026, cuando el imputado, junto a otra persona y mediante escalamiento, intentó cortar y sustraer cableado de fibra óptica instalado a varios metros de altura en la vía pública. La maniobra no llegó a concretarse debido al rápido arribo de efectivos policiales, quienes procedieron a la aprehensión de los involucrados.

Los hechos fueron encuadrados como robo simple en calidad de autor por el primer episodio; robo simple en calidad de coautor por el segundo; y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, en calidad de coautor, por el tercero. Los tres hechos fueron considerados en concurso real.

Durante la audiencia, Buffet reconoció los hechos y su responsabilidad, además de prestar conformidad con la calificación legal y la pena acordada.

Finalmente, se estableció una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.