Colón se prepara para la Quema del Muñeco y el Picnic de Primavera con un amplio operativo municipal

Los estudiantes de Colón se preparan para vivir dos de los momentos centrales de la Semana de la Primavera: la tradicional Quema del Muñeco, prevista para este domingo 20 de septiembre, y el Picnic de Primavera, que se realizará el lunes 21 en el Parque Quirós.

La Municipalidad de Colón trabaja desde distintas áreas en la organización y puesta a punto de ambas jornadas, articulando las tareas con PECU 2026, las familias, la Jefatura Departamental de Policía, DTC Colón y las instituciones que forman parte del dispositivo de prevención y cuidado.

Preparativos para la Quema del Muñeco

El domingo, desde aproximadamente las 7 de la mañana, se realizará el traslado del Muñeco desde el predio del Centro para el Desarrollo de Colón hasta el Parque Quirós. El operativo contará con el acompañamiento de personal municipal, realizando cortes parciales y momentáneos para permitir el desplazamiento seguro del vehículo que transportará la estructura.

A las 15 horas, aproximadamente, habrá cortes transitorios sobre Ferrari y Mitre para que los estudiantes puedan realizar la tradicional pintada y fotografía de las promociones frente al ingreso al Parque.

Desde las 17 horas comenzará el corte total en inmediaciones del Parque Quirós, principalmente sobre Andrade y Ferrari, extendiéndose mientras se desarrollen las actividades.

Misa, antorchas y Quema

A las 19:30 se realizará la Misa por los Estudiantes. Una vez finalizada, tendrá lugar la tradicional caravana de antorchas, que partirá desde el espacio recreativo ubicado entre las dos plazas, continuará por Urquiza hasta Quirós y desde allí se dirigirá al Parque.

Desde las 20 horas se desarrollará la Quema del Muñeco, seguida por un show musical en vivo.

Una inversión municipal para sostener los festejos

Además del dispositivo de prevención y tránsito, la Municipalidad realiza distintos aportes económicos, materiales y logísticos para que las actividades puedan llevarse adelante.

Entre ellos se encuentran el financiamiento del sonido, aportes vinculados al servicio de seguridad, la donación de una motocicleta destinada al sorteo en beneficio de la promoción estudiantil, materiales como pintura para la preparación del Muñeco, su traslado hasta el Parque Quirós y la disposición de personal y recursos municipales durante las distintas etapas de organización.

A esto se suman las tareas de Inspección, tránsito, prevención, coordinación con las fuerzas de seguridad y el trabajo previo de las áreas municipales que participan del operativo.

Es una línea de trabajo que el Municipio viene sosteniendo en las distintas ediciones de los festejos estudiantiles, combinando aportes económicos, logística, seguridad y prevención. En ediciones anteriores ya se documentaron públicamente aportes para sonido, seguridad, logística y la motocicleta destinada a la promoción.

El lunes continúa con el Picnic de Primavera

El lunes 21, de 14 a 18 horas, se realizará el tradicional Picnic de Primavera en el Parque Quirós, acompañado también por un show musical.

Desde aproximadamente las 13 horas se implementará nuevamente el operativo de cortes y ordenamiento del tránsito en inmediaciones del predio, que se mantendrá hasta la finalización de las actividades.

Durante ambas jornadas no estará permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, como parte de las medidas acordadas para promover festejos seguros y responsables. Las actividades estarán sujetas a las condiciones climáticas.