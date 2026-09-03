Junto a la Jefatura Departamental se coordinan con PECU los festejos de la primavera de Colón

Representantes de la Municipalidad de Colón, la Jefatura Departamental de Policía, organismos vinculados a la prevención, estudiantes de PECU 2026, padres y tutores participaron de una reunión de trabajo destinada a organizar y coordinar las actividades previstas para los festejos de la Primavera.

Durante el encuentro se avanzó especialmente en la planificación de los bailes estudiantiles que comenzarán el 13 de septiembre, además del tradicional fogón, la quema y el picnic, definiendo cómo será el acompañamiento de las distintas instituciones y áreas durante cada jornada.

El objetivo es establecer previamente criterios comunes de organización, prevención, seguridad y cuidado, generando condiciones para que los jóvenes puedan disfrutar de las actividades previstas con el acompañamiento de sus familias y de las instituciones de la comunidad.

Estuvieron presentes el jefe Departamental, Héctor Martínez y el subjefe Martín Furlong junto a personal operativo de la fuerza, y la Municipalidad participaron el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Hacienda, Rodolfo Minatta; Héctor Vargas y Manuel Brossard por Inspección, Naara Baptista, en representación de Educación y Juventud; Cristhian González, por el Dispositivo Territorial Comunitario Colón de SEDRONAR, y personal de distintas áreas municipales.

Participaron delegados e integrantes de las promociones estudiantiles de PECU 2026, madres y padres de la promoción.

La agenda estudiantil tendrá además una nueva edición de EstuParty el jueves 10 de septiembre desde las 13:30 en Parque Quirós, antes del comienzo de las tradicionales noches y actividades de la Primavera.

La planificación continuará de manera articulada durante las próximas semanas, priorizando el diálogo con los jóvenes, la prevención y el trabajo conjunto entre las instituciones, de cara al gran festejo de la quema del muñeco y el picnic del día del estudiante.