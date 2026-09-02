Avanza el adoquinado en calle Peyret en Colón

La Municipalidad de Colón puso en marcha la etapa de pavimentación articulada (adoquinado) en la calle Alejo Peyret. Los trabajos, que comenzaron con el movimiento de suelo y la nivelación de la calzada. Esta obra sobre la calle Peyret (entre Bolívar y Gaillard) se ejecuta estratégicamente tras haber completado de forma subterránea las redes sanitarias y los desagües pluviales necesarios para asegurar la máxima durabilidad del suelo.

La intervención en calle Peyret no es un hecho aislado. Como lo expresa el intendente José Luis Walser, viene consolidando el denominado «Modelo Colón», una administración transparente y eficiente de las tasas de los contribuyentes que permite mantener 12 frentes de obra en simultáneo en diferentes barrios, alcanzando una inversión proyectada que supera los 4500 millones de pesos para este 2026.

Actualmente, el despliegue de maquinaria y personal municipal abarca desde obras viales y pluviales esenciales en barrios como Medalla Milagrosa, Hipólito Yrigoyen y El Ombú, hasta la histórica transformación de la emblemática calle 12 de Abril, el bulevar Gaillard y la remodelación de la Plaza Washington.

Las mejoras en infraestructura urbana están diseñadas bajo un plan rector integral. En el caso particular de la calle Peyret, la obra impacta directamente en la zona costera norte de la ciudad. Este sector concentra a una gran cantidad de prestadores de servicios turísticos. Al dotar a la zona de accesos modernos, seguros y estéticamente renovados, el municipio no solo eleva la calidad de vida diaria de las familias colonenses, sino que también potencia el perfil de Colón como destino turístico destacado, beneficiando de forma directa al comercio, la gastronomía y el empleo local.

Desde el municipio se destaca que verter el esfuerzo de los vecinos en realidades concretas demuestra que es posible transformar una ciudad de manera autónoma, sostenible y con la mirada puesta en el desarrollo de las próximas décadas.

Se solicita a los vecinos y conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las inmediaciones de calle Peyret debido al constante movimiento de operarios y maquinaria pesada.