Colón: un hombre resultó herido tras un conflicto con su expareja

Un procedimiento policial se llevó a cabo durante la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en la zona de Tratado del Pilar y Lavalle, en la ciudad de Colón, a raíz de un conflicto entre una mujer y su expareja.

Según se informó, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, acudió al domicilio luego de recibir un llamado que alertaba sobre la situación.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien manifestó que el hombre se había presentado en la vivienda y habría ingresado luego de provocar daños en una de las ventanas. De acuerdo con su relato, posteriormente habría intentado agredirla.

En medio del episodio, el hombre sufrió una importante lesión cortante en una de sus manos y se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica.

Debido a la gravedad de la lesión, permaneció internado y posteriormente se dispuso su derivación a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Paraná.

En tanto, la Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso que el hombre quedara supeditado a la causa, permaneciendo bajo custodia policial mientras recibía asistencia médica.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.