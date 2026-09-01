El Parque Quirós fue punto de encuentro para una gran celebración del día del Niño en Colón

El Parque Quirós se llenó de colores, juegos y familias durante una nueva celebración por el Día del Niño, en una jornada pensada especialmente para que niñas y niños pudieran disfrutar de propuestas recreativas y, al mismo tiempo, compartir un espacio de encuentro junto a sus familias.

El intendente José Luis Walser, acompañado por integrantes de su equipo de gestión, participó de las actividades y recorrió los distintos sectores del parque, compartiendo la tarde con los vecinos y las familias que se acercaron a disfrutar de la propuesta.

La celebración fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Promoción de Derechos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón.

Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Quirós recibió a numerosas familias que llegaron con mates, reposeras y muchas ganas de compartir.

Los más chicos pudieron disfrutar de inflables, juegos, propuestas recreativas, personajes, espectáculos y diferentes intervenciones artísticas. Entre las presentaciones se desarrollaron propuestas de humor, magia, títeres y entretenimiento para todas las edades.

La jornada tuvo como uno de sus principales objetivos generar un espacio donde las infancias fueran protagonistas y pudieran ejercer plenamente su derecho al juego, a la recreación y a compartir tiempo de calidad junto a sus familias.

Más allá de cada actividad, la celebración permitió recuperar una de las imágenes más valiosas de la vida comunitaria: familias enteras compartiendo el espacio público, los adultos acompañando con el mate, los gurises jugando juntos y distintas generaciones encontrándose alrededor de una misma celebración.