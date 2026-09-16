Colón: cinco personas fueron aprehendidas tras una serie de robos en comercios

El procedimiento se concretó durante la noche luego de una rápida intervención policial. Los sospechosos fueron localizados cuando circulaban en un Fiat Mobi. Secuestraron dinero, mercadería y teléfonos celulares.

Cinco personas fueron aprehendidas durante la noche del martes en la ciudad de Colón, luego de una serie de hechos delictivos registrados en distintos comercios del casco urbano.

La intervención policial comenzó a partir de varios llamados recibidos en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, que alertaban sobre situaciones ocurridas en diferentes locales comerciales.

Con la información aportada por los damnificados, las imágenes obtenidas mediante cámaras de seguridad y las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, se desplegó un operativo para intentar localizarlos.

Alrededor de las 22:00, efectivos policiales lograron interceptar en la zona de San Martín y Cabo 1° Pereyra un automóvil Fiat Mobi en el que se trasladaban cuatro hombres y una mujer.

De acuerdo con lo informado, los hechos investigados tuvieron como escenario tres comercios de la ciudad. Los propietarios y responsables de los locales manifestaron que varias personas habrían ingresado y, mediante amenazas y una actitud agresiva, sustrajeron mercadería y dinero en efectivo.

Tras tomar conocimiento de la situación, la Unidad Fiscal en turno dispuso la aprehensión de los cinco ocupantes del vehículo, además de la requisa del automóvil y su posterior secuestro.

Los detenidos son cuatro hombres de 28, 31, 34 y 44 años, y una mujer de 28 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, mercadería y otros elementos que podrían guardar relación con los hechos investigados.

Las cinco personas fueron trasladadas y alojadas en dependencias policiales, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación para determinar su eventual vinculación con los robos denunciados.