Colón: un hombre fue aprehendido tras intentar robar cables de un camping

El procedimiento se realizó este jueves por la mañana en un predio ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Alfonsín. También fue identificado un adolescente de 15 años y se secuestraron cables cortados y un cuchillo.

Personal del Comando Radioeléctrico de Colón intervino este jueves por la mañana en un camping de la ciudad, luego de recibir un aviso sobre la presencia de tres personas que estarían intentando sustraer cables.

Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron a dos de los señalados por el encargado del predio, quien manifestó haberlos observado mientras realizaban la maniobra. Se trataba de un joven de 25 años y un adolescente de 15, mientras que el tercer involucrado logró escapar. Según se informó, esta última persona ya estaría identificada por hechos similares.

Durante el procedimiento, los policías constataron la presencia de un tramo de cable pendiente del tendido del alumbrado público. Además, secuestraron preventivamente cables cortados y un cuchillo tipo Tramontina que llevaba uno de los identificados.

Tras informar lo ocurrido a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del joven de 25 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

En cuanto al adolescente, la Fiscalía ordenó su traslado a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su posterior entrega a sus progenitores.