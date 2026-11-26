La Municipalidad de Colón, junto a la Agencia para el Desarrollo de Colón, llevó adelante este miércoles 25 de noviembre de 2026 el 2.º Foro de Integración para el Desarrollo, una jornada de intercambio y planificación que reunió a representantes del sector público, empresarios, emprendedores, instituciones educativas, universidades, profesionales y referentes de distintos sectores económicos de la ciudad y la región.

El encuentro se desarrolló en el Salón Mora Negra, dando continuidad al proceso iniciado durante el primer Foro realizado en noviembre de 2025, cuando el Municipio presentó el Modelo Colón: Hacia un Desarrollo Económico Integral, una estrategia orientada a fortalecer la identidad turística de la ciudad y ampliar las oportunidades vinculadas con la industria, la producción, la tecnología y el conocimiento.

Durante la jornada se expusieron avances de proyectos estratégicos, experiencias de articulación público-privada y resultados de programas de capacitación y acompañamiento a emprendedores. Uno de los anuncios centrales fue la presentación de nuevas propuestas de formación universitaria que se proyectan para 2027, a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Agencia para el Desarrollo y distintas casas de estudios superiores.

La programación incluyó paneles universitarios, exposiciones de especialistas, reflexiones sobre el desarrollo económico regional y una conferencia central del economista Juan Carlos de Pablo.

La apertura institucional estuvo a cargo del intendente José Luis Walser, quien destacó la importancia de sostener espacios de participación y construcción conjunta para analizar los avances alcanzados y definir las próximas etapas del desarrollo local.

Durante su intervención, el Presidente Municipal agradeció el acompañamiento de empresarios, emprendedores, universidades, instituciones y representantes de los diferentes sectores productivos que vienen participando de las iniciativas impulsadas en el marco del Modelo Colón.

Walser remarcó que la gestión municipal busca atender las necesidades cotidianas de la comunidad y, al mismo tiempo, desarrollar una planificación estratégica que permita generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

En ese sentido, planteó que el crecimiento económico debe apoyarse en una matriz diversificada, en la que el turismo continúe ocupando un lugar fundamental, complementado por la actividad industrial, la producción regional, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos.

El Intendente también se refirió al papel de los gobiernos locales en los procesos de transformación territorial y a la necesidad de construir políticas de desarrollo que involucren activamente al sector privado, las instituciones educativas y la comunidad.

En su exposición repasó los principales proyectos que forman parte de esta estrategia, entre ellos el Parque Industrial Mixto, los incentivos para nuevas inversiones, el fortalecimiento de la actividad turística, la capacitación profesional y la consolidación institucional de la Agencia para el Desarrollo de Colón.

Uno de los ejes centrales del Foro fue el trabajo desarrollado por la Agencia para el Desarrollo de Colón, constituida formalmente durante septiembre de 2026 como un espacio de articulación entre el Municipio, el sector empresarial y las instituciones de la ciudad.

La Agencia tiene como objetivo contribuir a la planificación del desarrollo económico integral, identificar oportunidades de inversión, fortalecer las capacidades productivas y promover acciones que favorezcan el empleo, la capacitación y la competitividad de las empresas locales.

Durante el encuentro participaron el vicepresidente de la Agencia, Manuel Bonvin, representante de FADEL y del sector productivo, y el tesorero, Diego Arlettaz, empresario de Arlettaz Frutas y Verduras.

Bonvin compartió una reflexión sobre la necesidad de construir procesos de desarrollo sostenibles que contemplen de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental.

En su exposición sostuvo que los proyectos deben analizarse desde una perspectiva integral, evitando que el crecimiento económico se produzca de manera desvinculada del bienestar social y del cuidado del ambiente.

También destacó el valor de la integración regional y la importancia de fortalecer los vínculos con instituciones y organizaciones de las distintas localidades del departamento Colón.

Por su parte, Arlettaz resaltó el desafío de ampliar la participación empresarial e institucional dentro de la Agencia, incorporando nuevas miradas y necesidades que contribuyan a la construcción de una estrategia territorial compartida.

El empresario hizo especial referencia a la experiencia de capacitación en logística desarrollada junto a la Universidad Tecnológica Nacional, destacando su impacto tanto en las personas que accedieron a nuevos conocimientos como en las empresas que participaron de la iniciativa.

Ambas intervenciones coincidieron en la importancia de sostener una mirada de largo plazo, sumar actores y convertir los espacios de diálogo en proyectos concretos para el desarrollo de Colón y su microrregión.

A lo largo del Foro se repasaron los avances del Parque Industrial Mixto de Colón, considerado uno de los proyectos estratégicos para la diversificación económica de la ciudad.

Durante el primer Foro de Integración, realizado en noviembre de 2025, se había formalizado el compromiso de avanzar en la elaboración del proyecto ejecutivo del predio. Un año después, la iniciativa registra nuevas etapas de desarrollo, entre ellas los primeros trabajos en el terreno, la presentación del proyecto ejecutivo definitivo ante autoridades provinciales y las gestiones orientadas al financiamiento de infraestructura.

El proyecto contempla una primera etapa de 52 lotes destinados a la radicación de actividades productivas, con el propósito de generar condiciones para el establecimiento de empresas, la ampliación de inversiones y el fortalecimiento del empleo local.

La propuesta se complementa con herramientas municipales de promoción de inversiones, acompañamiento institucional y articulación con actores privados interesados en el desarrollo industrial de Colón.

Durante el Foro se puso de manifiesto que el avance de la infraestructura productiva también requiere contar con personal capacitado, servicios adecuados y una planificación capaz de acompañar las necesidades presentes y futuras del entramado empresarial.

En esa línea, la formación técnica y universitaria fue presentada como una herramienta fundamental para vincular los proyectos de crecimiento económico con oportunidades concretas para los trabajadores y los jóvenes de la ciudad.