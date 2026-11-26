La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, participó el pasado jueves 19 de noviembre de la Noche de las Casas de Provincia 2026, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad reunió a representantes de diferentes destinos entrerrianos, en una jornada dedicada a difundir la identidad, la cultura, la gastronomía y las propuestas turísticas de la provincia.

En representación de Colón, el equipo de promoción de la Secretaría de Turismo y Cultura, junto a Termas Colón, desplegó una acción de difusión destinada a presentar la oferta turística local ante el público de Buenos Aires y su área metropolitana, uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia nuestra ciudad.

Durante la jornada, más de 200 personas se acercaron al espacio de Colón, donde recibieron asesoramiento personalizado, folletería, material promocional e información sobre las distintas alternativas para disfrutar del destino durante el próximo verano.

Naturaleza, termas y experiencias para todos los públicos

La participación permitió dar a conocer la diversidad de propuestas que Colón ofrece a quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y compartir actividades recreativas durante sus vacaciones.

Entre los principales atractivos promocionados se destacaron las playas sobre el río Uruguay, Termas Colón, el Parque Nacional El Palmar, el Parque Dr. Herminio J. Quirós, los museos, el patrimonio histórico, la gastronomía regional y las diferentes alternativas de alojamiento y servicios turísticos.

El equipo también difundió las posibilidades de realizar actividades al aire libre, disfrutar de experiencias culturales y recorrer los espacios naturales que caracterizan a Colón y su microrregión.

La presencia de Termas Colón permitió reforzar especialmente la promoción del complejo termal, uno de los atractivos tradicionales de la ciudad, que ofrece propuestas de bienestar y recreación durante todo el año.

La Fiesta Nacional de la Artesanía, protagonista del verano 2027

Uno de los ejes centrales de la promoción fue la 42.ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realizará del 4 al 8 de febrero de 2027 y representa uno de los acontecimientos culturales más importantes del calendario turístico de la región.

Durante el encuentro se difundió la próxima edición de la Fiesta, su propuesta artesanal y la programación artística, que contará con reconocidos exponentes de la música nacional como Diego Torres, Soledad, Luciano Pereyra, El Plan de la Mariposa, Los Auténticos Decadentes, Los Nocheros, Lucas Sugo, Ráfaga y Damas Gratis.

La difusión de este evento busca ampliar el interés por visitar Colón durante febrero, fortaleciendo la vinculación entre turismo, cultura, producción artesanal y movimiento económico local.

Contacto directo con potenciales visitantes

La respuesta del público constituyó uno de los aspectos destacados de la actividad. Las más de 200 personas que se acercaron al stand recibieron orientación sobre propuestas turísticas, alternativas de alojamiento, servicios y actividades previstas para la temporada estival.

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura valoraron positivamente la participación y el interés manifestado por los visitantes. «Fue una noche muy positiva. Pudimos contarle a más de 200 personas en forma directa. Mucha gente ya conoce Colón, pero se fue sorprendida con la cantidad de propuestas nuevas para este verano», destacaron desde el área.

Este contacto personalizado permite fortalecer el vínculo con quienes ya visitaron la ciudad y acercar información actualizada a nuevos públicos interesados en conocer el destino.

Promoción sostenida en los principales mercados turísticos

La participación en la Noche de las Casas de Provincia forma parte del plan de promoción que desarrolla la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón, a cargo de Federico Escher, con el objetivo de sostener la presencia de la ciudad en los principales centros emisores de turistas del país.

La estrategia contempla acciones presenciales en ferias, encuentros y eventos regionales, complementadas con campañas digitales, presencia en medios de comunicación y articulación con diferentes actores del sector turístico.

En las últimas semanas, Colón también desarrolló actividades promocionales en Córdoba y Rosario, ampliando las oportunidades de contacto directo con visitantes, operadores y potenciales turistas.

Estas iniciativas permiten mostrar la diversidad del destino, acompañar al sector privado y fortalecer la actividad turística como uno de los motores del desarrollo económico local.

Con una oferta que integra naturaleza, playas, termas, patrimonio, gastronomía y grandes eventos, Colón continúa presentando sus propuestas para la temporada de verano 2027, invitando a turistas de todo el país a descubrir y volver a disfrutar de la ciudad durante todo el año.