Con visitantes provenientes principalmente del Gran Buenos Aires, CABA y distintos puntos de Entre Ríos, Colón culminó este lunes un nuevo fin de semana largo con un balance positivo para la actividad turística y comercial.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Turismo, se registraron 18.000 pernoctes, con una ocupación promedio del 50%, además de aproximadamente 4.500 excursionistas. El movimiento económico generado durante las jornadas se estima en $2.060 millones.

Una agenda diversa para turistas y residentes

Durante el fin de semana, visitantes y vecinos disfrutaron de una amplia programación recreativa, cultural y gastronómica. Si bien las playas todavía no se encuentran habilitadas para el uso recreativo estival, distintos sectores de la zona costera, como playa Inkier, fueron puntos de encuentro para el paseo y el descanso al aire libre, con presencia de personal de vigilancia.

El Complejo Termal amplió su propuesta con actividades diurnas y nocturnas, mientras que las visitas guiadas y las teatralizaciones históricas permitieron recorrer y conocer el patrimonio cultural de la ciudad. La programación se completó con actividades artísticas en la Casa del Bicentenario y la Feria del Parque, que reunió a artesanos, productores y manualistas junto con espectáculos musicales.

Otro de los espacios destacados fue la renovada calle 12 de Abril, que, pese a continuar en obra y permanecer cerrada al tránsito vehicular, se convirtió en escenario de intervenciones culturales a cielo abierto. Estas actividades contribuyeron a dinamizar el centro comercial, donde restaurantes, confiterías y comercios registraron un importante movimiento.

Balance turístico y expectativas para diciembre

En perspectiva, los últimos tres fines de semana largos muestran una evolución sostenida de la actividad turística: 70% de ocupación durante octubre, 60% en el correspondiente a la visita del Papa León XIV a Paysandú y 50% durante este último período. De esta manera, el promedio de ocupación de los tres fines de semana alcanza el 60%.

Con la mirada puesta en el próximo fin de semana largo del 8 de diciembre, el Municipio sostiene una estrategia de promoción orientada a fortalecer la demanda turística y anticipar la temporada de verano. El trabajo contempla acciones de comunicación y comercialización en distintos mercados, en un contexto donde las variables económicas y las condiciones climáticas representan factores de incertidumbre para la planificación de los viajes.

A la promoción tradicional se suma el desarrollo de nuevas experiencias y productos turísticos, como las Noches Termales, las actividades recreativas en el Parque Nacional El Palmar, los paseos náuticos, las propuestas culturales, musicales y teatrales, y las distintas alternativas de disfrute en la ciudad y su entorno.

Colón en la vidriera nacional

La visibilidad del destino en medios de comunicación nacionales fue uno de los aspectos destacados del fin de semana. Las señales TN, C5N y Crónica TV realizaron coberturas y entrevistas desde Colón, con especial atención a la zona costera y playa Inkier. También se realizo una entrevista con el portal Infobae.

A esta exposición se sumaron acciones de promoción digital mediante campañas en Google, YouTube y Meta (Facebook e Instagram), junto con la participación de creadores de contenido e influencers que recorrieron y difundieron diferentes atractivos de la ciudad.

Entre las acciones se destacó la presencia de Rodrigo Cascon, quien realizó una producción gastronómica para el programa Cocineros de América desde el Complejo Termal, próxima a emitirse. También participaron Soy Lore Iglesias y Vale con Bigote, invitadas a las Noches Termales. Por su parte, Pinta Argentina desarrolla una intervención artística en el edificio de Gaillard y Peyret, con una obra inspirada en el Parque Nacional El Palmar.

La estrategia se complementó con la participación en acciones promocionales presenciales, entre ellas la Feria de Colectividades en Rosario, La Noche de las Casas en CABA y Sonidos y Sabores del Mundo en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

En continuidad con este trabajo, durante las próximas semanas se prevén nuevas entrevistas y visitas de medios nacionales para mostrar la actualidad del río Uruguay, las condiciones del destino y las obras de puesta en valor de espacios emblemáticos, como la zona de Peyret y calle 12 de Abril.

La Fiesta Nacional de la Artesanía anticipa el verano

En el marco de las acciones de promoción, durante el fin de semana también se presentó la grilla artística completa de la 41.ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero.

La programación contará con figuras de relevancia nacional como Diego Torres, Soledad, Luciano Pereyra, El Plan de la Mariposa, Ráfaga, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Nocheros y Lucas Sugo, entre otros artistas.

El anuncio generó una importante expectativa y constituye otro de los atractivos con los que Colón comienza a proyectar su próxima temporada de verano, fortaleciendo su propuesta turística y cultural.