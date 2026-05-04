Colón: incendio en una vivienda, secuestro de un vehículo y un hombre aprehendido

Un incendio registrado en una vivienda de barrio San Juan I, en la ciudad de Colón, derivó en una investigación judicial que culminó con la aprehensión de un hombre de 72 años y el secuestro de un vehículo presuntamente vinculado al hecho.

El episodio ocurrió en horas de la mañana de la víspera, cuando personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en un predio donde se desató un foco ígneo en una construcción. Dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas, aunque se registraron daños en dos edificaciones.

Tras el siniestro, y durante la inspección del lugar, se detectaron indicios de interés para la causa. Por este motivo, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la actuación de la División Policía Científica para realizar pericias y el levantamiento de muestras. Asimismo, intervino un perito en incendios de la Jefatura Departamental Uruguay, quien adelantó que el fuego habría sido provocado de manera intencional.

En el marco de la investigación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal analizó registros fílmicos y logró establecer que un vehículo se retiró del lugar cuando ya era visible la presencia de humo. Posteriormente, la propietaria del inmueble radicó la denuncia correspondiente y vinculó el hecho a una acción premeditada atribuida a su pareja, solicitando además medidas de protección.

A partir de estos elementos, y siguiendo directivas judiciales, en la madrugada de este lunes efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron al sospechoso en la intersección de calles Presidente Perón y Combatientes de Malvinas, mientras circulaba en un automóvil Renault 19 azul.

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión preventiva del hombre, de 72 años, y el secuestro del rodado por su presunta vinculación con la causa.

Finalmente, el aprehendido fue notificado de las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Familia de Colón en favor de la víctima.