El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, solicitó la renuncia de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos del departamento, Claudia Paola Rodríguez. También se dio de baja el nombramiento de la agente Lina Abril Bosch, hija de la ex funcionaria.

Las decisiones se adoptaron luego de un informe técnico emitido a pedido del presidente del organismo por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, luego de una situación conocida a través de la prensa.

Según se dio a conocer oficialmente este sábado desde Paraná, las irregularidades en cuestión fueron confirmadas y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.

La conducción del CGE informó que continuará trabajando en el caso para determinar si existen mayores responsabilidades, agotando todas las instancias necesarias.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados.