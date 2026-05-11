Se abre su convocatoria a las escuelas de Colón para el Concejo Deliberante Juvenil 2026

La Municipalidad de Colón, a través del Concejo Deliberante, anuncia el inicio de las inscripciones para la edición 2026 del Concejo Deliberante Juvenil. Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida democrática de la ciudad, brindándoles las herramientas necesarias para legislar y proponer soluciones a problemáticas locales.

El programa se sustenta legalmente en las Ordenanzas Nº 82/2023 y Nº 21/2026, las cuales establecen el marco normativo para que los estudiantes de nivel secundario puedan experimentar de cerca el funcionamiento del cuerpo legislativo municipal. Se trata de una instancia de formación cívica fundamental para el desarrollo de liderazgos juveniles.

Propósitos del Programa

El Concejo Juvenil se constituye como un espacio clave para que los estudiantes presenten proyectos de ordenanza, debatan ideas y analicen el futuro de la comunidad. El objetivo primordial es que las voces de las nuevas generaciones sean escuchadas y que sus propuestas puedan transformarse en políticas públicas concretas para el beneficio de todos los colonenses.

Inscripciones y Requisitos

Las escuelas interesadas en formar parte de esta experiencia educativa y legislativa ya pueden iniciar el proceso de registro. Para ello, cada institución debe enviar la documentación correspondiente que incluya los datos del establecimiento y el listado de los alumnos que actuarán como representantes ante el cuerpo deliberativo.

Contacto para Medios y Escuelas

Para formalizar la inscripción o realizar consultas adicionales, la Municipalidad de Colón ha dispuesto el correo electrónico oficial: concejodeliberantecolon@gmail.com

Los establecimientos educativos recibirán por dicho medio el asesoramiento necesario sobre los plazos y la metodología de trabajo para el presente ciclo.