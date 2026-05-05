150° Aniversario de la Parroquia Santos Justo y Pastor: se presentará un libro sobre el Pbro. Lorenzo Cot

La Municipalidad de Colón invita a la comunidad a participar de la presentación de la reedición del libro «El silencio de una historia. Vida y muerte del Pbro. Lorenzo Cot», del docente e investigador Prof. Alejandro González Pavón. La actividad se realizará este viernes 8 de mayo, a las 19:30 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, ubicado en Laprida 241.

La propuesta forma parte de la agenda histórica y cultural vinculada al Sesquicentenario de la Parroquia Santos Justo y Pastor, que conmemora 150 años de presencia, memoria e identidad en la comunidad colonense.

Una figura clave para la historia local

El Pbro. Lorenzo Cot fue el primer capellán de la Colonia San José y Villa Colón. Su vida, su labor pastoral, su vínculo con los primeros procesos inmigratorios y las circunstancias que rodearon su muerte forman parte de una historia profundamente ligada a los orígenes de la región.

Durante la charla, González Pavón compartirá nuevos documentos, aportes e investigaciones que permiten reconstruir aspectos centrales de su trayectoria y del contexto histórico en el que desarrolló su misión.

Memoria, identidad y comunidad

La presentación se suma al programa de actividades del Sesquicentenario de la Parroquia Santos Justo y Pastor, que incluye instancias religiosas, históricas y culturales previstas para junio. Desde el Municipio se acompaña esta propuesta como parte del compromiso de seguir difundiendo la historia local y fortaleciendo la memoria colectiva de Colón.