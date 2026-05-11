Un niño sufrió lesiones leves tras un choque entre dos vehículos en Colón

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes en la intersección de calles Alberdi y Maipú, en la ciudad de Colón, dejando como saldo a un menor de un año con lesiones leves.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 52 años, y un Ford Ka, manejado por una mujer de 35.

En el Volkswagen viajaban además una adolescente de 15 años y dos menores de 10 y 6 años. En tanto, en el Ford Ka se trasladaba un niño de un año junto a la conductora.

Tras el impacto, los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos en el lugar. El menor de un año fue trasladado al Hospital San Benjamín, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Otro accidente

Otro accidente tuvo lugar, esta tarde, en inmediaciones del kilómetro 6 de la ruta 135. Según los datos preliminares recabados por el personal interviniente, un ciudadano de 21 años de edad, quien se desplazaba en un motovehículo marca Guerrero, protagonizó un accidente.

Por razones que se tratan de establecer mediante las pericias accidentológicas, el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que provocó su inevitable caída y posterior impacto contra la cinta asfáltica, lo que le provocó lesiones de carácter graves.