Accidente en zona rural: motociclista de 29 años hospitalizado tras caída

Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en caminos vecinales, cerca de la Escuela N° 10, en la traza que conecta con San Anselmo.

Por motivos que aún se investigan, un hombre de 29 años que conducía una motocicleta perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. A raíz del accidente, el conductor sufrió diversas lesiones y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro.