Accidente en zona rural: motociclista de 29 años hospitalizado tras caída

10/05/2026

Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en caminos vecinales, cerca de la Escuela N° 10, en la traza que conecta con San Anselmo.

Por motivos que aún se investigan, un hombre de 29 años que conducía una motocicleta perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. A raíz del accidente, el conductor sufrió diversas lesiones y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde recibió atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

 

Comentar

Dejá tu opinión sobre esta noticia

Tu correo electrónico no será publicado, sólo se verá tu nombre. No se permiten comentarios ofensivos, violentos o fuera de lugar. Cualquier comentario que infrinja estas normas será eliminado.