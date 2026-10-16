Renuevan reductores de velocidad para fortalecer la seguridad vial

La Municipalidad de Colón avanza con trabajos de renovación y reposición de reductores de velocidad en la vía pública, mediante la incorporación de nuevos dispositivos destinados a moderar la velocidad de circulación vehicular.

Intervenciones para mejorar la seguridad vial

Los trabajos forman parte de las acciones municipales orientadas al ordenamiento del tránsito y la prevención de riesgos en la circulación urbana.

Los nuevos reductores, de estructura modular y señalización en colores amarillo y negro, permiten una identificación visual clara por parte de conductores de automóviles, motocicletas y otros vehículos.

Inversión y trabajo del personal municipal

La intervención comprende la adquisición de nuevos elementos y las tareas técnicas necesarias para su correcta instalación sobre la calzada.

El personal municipal, con participación del área de Inspección, lleva adelante los trabajos de colocación y fijación de los módulos, que requieren equipamiento y procedimientos específicos.

Una responsabilidad compartida

Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de respetar las velocidades permitidas, prestar atención a la señalización vial y circular con precaución, especialmente en sectores de circulación peatonal.

Estas intervenciones buscan contribuir a una ciudad con un tránsito más ordenado y seguro para todos.