Renuevan reductores de velocidad para fortalecer la seguridad vial

16/10/2026

La Municipalidad de Colón avanza con trabajos de renovación y reposición de reductores de velocidad en la vía pública, mediante la incorporación de nuevos dispositivos destinados a moderar la velocidad de circulación vehicular.

 

Intervenciones para mejorar la seguridad vial

Los trabajos forman parte de las acciones municipales orientadas al ordenamiento del tránsito y la prevención de riesgos en la circulación urbana.

Los nuevos reductores, de estructura modular y señalización en colores amarillo y negro, permiten una identificación visual clara por parte de conductores de automóviles, motocicletas y otros vehículos.

 

 

Inversión y trabajo del personal municipal

La intervención comprende la adquisición de nuevos elementos y las tareas técnicas necesarias para su correcta instalación sobre la calzada.

 

El personal municipal, con participación del área de Inspección, lleva adelante los trabajos de colocación y fijación de los módulos, que requieren equipamiento y procedimientos específicos.

 

 

Una responsabilidad compartida

 

Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de respetar las velocidades permitidas, prestar atención a la señalización vial y circular con precaución, especialmente en sectores de circulación peatonal.

 

Estas intervenciones buscan contribuir a una ciudad con un tránsito más ordenado y seguro para todos.

 

 

Comentar

Dejá tu opinión sobre esta noticia

Tu correo electrónico no será publicado, sólo se verá tu nombre. No se permiten comentarios ofensivos, violentos o fuera de lugar. Cualquier comentario que infrinja estas normas será eliminado.