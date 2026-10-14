Artesanos y emprendedores destacaron las ventas del fin de semana largo en Colón

El fin de semana largo de octubre dejó un balance positivo entre los artesanos, manualistas y emprendedores que participaron de la Feria del Parque Quirós, uno de los espacios de mayor convocatoria de la agenda cultural y turística de Colón.

Durante las jornadas del 10, 11 y 12 de octubre, el predio recibió a numerosos vecinos y visitantes que recorrieron los puestos, adquirieron productos artesanales, disfrutaron de las propuestas gastronómicas y acompañaron los espectáculos en vivo.

Más allá de la concurrencia, uno de los aspectos destacados fue el movimiento comercial registrado por los feriantes. Los testimonios recogidos durante el encuentro reflejaron satisfacción por las ventas y por la respuesta de quienes eligieron recorrer la feria.

La actividad comercial tuvo momentos particularmente destacados. Durante el recorrido realizado por la feria se registró el caso de una emprendedora que, ya en la segunda jornada, había agotado la mercadería disponible.

Ante la demanda, debió elaborar nuevos productos y reponer su puesto en reiteradas oportunidades, agotando nuevamente lo preparado.

La experiencia refleja las oportunidades comerciales que generan estos espacios para quienes encuentran en la producción artesanal, la elaboración propia y el emprendedurismo una fuente de trabajo.

Otros participantes también manifestaron su conformidad con el desarrollo del encuentro, destacando la circulación de público y el interés por sus productos.

Una de las artesanas entrevistadas expresó su satisfacción por la convocatoria y por la respuesta del público durante el fin de semana. «Hemos vuelto a las grandes ferias. La gente ha respondido de una manera increíble», manifestó.

La expositora, que también participa habitualmente de la Fiesta Nacional de la Artesanía, destacó la experiencia de trabajar en el Parque Quirós y valoró las posibilidades que ofrecen tanto este espacio como el sector del puerto para el desarrollo de actividades comerciales y culturales. «Yo soy feliz de venir acá, sinceramente feliz», expresó al referirse a su participación.

Los testimonios recogidos reflejaron también la importancia de contar con diferentes espacios para las ferias de la ciudad, cada uno con sus características y posibilidades de convocatoria.

Otros feriantes coincidieron en destacar la cantidad de visitantes que recorrieron el predio y el movimiento observado en diferentes sectores de Colón.

«Está yendo bastante bien. Hay mucha convocatoria», señaló uno de los participantes, quien también valoró las condiciones climáticas y la programación de espectáculos como elementos que acompañaron el desarrollo de las jornadas.

Durante el encuentro, los visitantes pudieron acceder a una variada oferta de artesanías, artículos de diseño, accesorios, productos regionales, alfajores artesanales, elementos tradicionales vinculados al mate y propuestas gastronómicas.

También participaron emprendimientos de bebidas artesanales, entre ellos productores de cerveza que presentaron diferentes variedades y nuevas alternativas para el público.

La posibilidad de comercializar directamente, establecer vínculos con nuevos clientes y dar a conocer las producciones representa uno de los principales aportes de estas ferias a la economía local.

La música y las actividades culturales acompañaron la convocatoria

La programación artística contribuyó a generar un ambiente de encuentro durante las tres jornadas.

El Parque Quirós recibió presentaciones musicales de diversos géneros, propuestas de danza y actividades recreativas para toda la familia, con una importante participación del público.

Entre los artistas invitados se destacó Lorenzo Fiorotto, finalista del programa «Mi Sueño», quien presentó un repertorio que incluyó folclore, ritmos latinos, cumbia y canciones del recuerdo.

El cantante agradeció la recepción del público colonense, que acompañó su presentación y solicitó nuevas canciones. «Colón es una ciudad hermosa, con gente muy linda», expresó luego del espectáculo.

La feria también dejó momentos espontáneos de participación de niños y familias, con expresiones artísticas y aplausos que acompañaron las actuaciones.

Una oportunidad para fortalecer el trabajo local

El movimiento registrado durante el fin de semana largo vuelve a destacar el papel de las ferias como espacios de comercialización, promoción de la producción artesanal y encuentro entre emprendedores, vecinos y turistas.

Para muchos participantes, estos eventos representan la posibilidad de ampliar sus ventas, presentar nuevos productos, dar visibilidad a sus emprendimientos y sostener vínculos con visitantes que regresan a la ciudad en distintas épocas del año.

Además, la combinación de propuestas comerciales, gastronómicas y culturales permite fortalecer el atractivo de los espacios públicos y generar nuevas oportunidades de actividad económica.

Desde la Municipalidad de Colón se destaca la participación de los artesanos, manualistas, productores, artistas y emprendedores que hicieron posible las jornadas, así como el acompañamiento de las familias y turistas que recorrieron el predio.

La respuesta del público y los testimonios de los feriantes ponen en valor la importancia de continuar promoviendo estos espacios, donde la cultura, la producción y el turismo se encuentran para generar oportunidades de trabajo y desarrollo local.