Colón: aprehendieron a un hombre y secuestraron mercadería de procedencia dudosa

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada en la ciudad de Colón, luego de ser interceptado por personal policial mientras trasladaba una bolsa y varias cajas con alimentos y bebidas, cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios dependientes de la Jefatura Departamental Colón en inmediaciones de boulevard Ferrari y calle Cot.

Durante la intervención, los efectivos identificaron al hombre, quien llevaba consigo distintos productos alimenticios y bebidas. Ante la falta de una explicación consistente sobre el origen de la mercadería, se dio intervención a la Fiscalía en turno.

Por disposición de la autoridad judicial, los elementos fueron secuestrados y el hombre trasladado para su correcta identificación y la realización de las actuaciones correspondientes.

Luego de las diligencias efectuadas con intervención de las áreas pertinentes, la Fiscalía dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de hurto simple. El hombre quedó alojado en sede policial y a disposición de la magistratura interviniente.