Colón acompaña la celebración por el Centenario de Jorge Enrique Martí con una semana de actividades en cinco ciudades

La Municipalidad de Colón acompaña la Semana del Centenario de Jorge Enrique Martí, una amplia propuesta cultural, educativa y comunitaria que se desarrollará del 8 al 14 de septiembre de 2026 para celebrar los cien años del nacimiento de uno de los referentes de las letras y la cultura entrerriana.

La programación se extenderá durante siete días, en cinco ciudades y once sitios, articulando actividades en Colón, Pueblo Liebig, Concepción del Uruguay, Villa Elisa y San José.

Poeta, periodista, editor y gestor ciudadano, Martí nació en Rosario en 1926, pero desde muy pequeño hizo de Entre Ríos su territorio vital. Su obra estuvo atravesada por los ríos, los pueblos, la memoria regional y un profundo sentido de pertenencia a la «comarca». Escribió poesía y notas periodísticas, creó periódicos y revistas, editó libros y desarrolló desde Colón una intensa actividad cultural y ciudadana.

Colón dará inicio a la Semana del Centenario

La apertura tendrá lugar el martes 8 de septiembre en Colón, con una jornada que comenzará a las 11:00 en el Camino Costero Norte.

Allí se realizará el acto de denominación del Camino Costero «Poeta Jorge E. Martí», con lectura de la Ordenanza Municipal y palabras de familiares del escritor.

La programación continuará desde las 16:00 en Casa del Bicentenario, donde tendrá lugar la inauguración oficial del Centenario, con participación de autoridades municipales, educativas departamentales y familiares de Martí.

Durante la tarde se presentará además la muestra del proyecto «Gurisada en las Escuelas», desarrollado con estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º grado del departamento Colón; habrá actividades a cargo de alumnos del Profesorado de la Escuela Normal República Oriental del Uruguay, recitales poéticos y un encuentro dedicado a la poesía, la música y el canto.

Un homenaje que recorrerá la región

Luego de la apertura en Colón, la conmemoración continuará el miércoles 9 en Pueblo Liebig, el jueves 10 en Concepción del Uruguay, el viernes 11 nuevamente en Colón, el sábado 12 en Villa Elisa y el domingo 13 en San José.

La propuesta reunirá exposiciones, poesía, música, muestras escolares, charlas, conversatorios, presentaciones editoriales, documentales y espacios para recuperar diferentes dimensiones de la trayectoria y la obra de Jorge Enrique Martí.

El programa refleja además el carácter regional que atravesó su vida: instituciones municipales, educativas, universitarias, bibliotecas, artistas, escritores, músicos y organizaciones de la sociedad civil se integran a una celebración construida entre distintas comunidades.

El 11 de septiembre, a cien años de su nacimiento

El viernes 11 de septiembre, fecha central del Centenario, las actividades volverán a Colón y tendrán como sede el Salón de Actos de la Escuela J. J. Paso.

A las 10:00 se realizará la apertura con palabras del intendente José Luis Walser y familiares de Martí.

Durante la jornada se abordarán distintas facetas de su obra y su vínculo con la cultura entrerriana, con presentaciones sobre su poesía, su universo natural y literario, la proyección del documental «Martí, escritor entrerriano», producido por TV UNER, y propuestas que también recuperarán la figura del poeta y músico Aníbal Sampayo.

La jornada culminará con un recital musical que reunirá al Coral Río Uruguay, artistas invitados y la propuesta «Entre Ríos y canciones».

Colón también será sede del cierre

Luego de su paso por Villa Elisa y San José, la Semana del Centenario regresará a Colón el lunes 14 de septiembre para su jornada de cierre.

Por la mañana, en la Biblioteca Popular Fiat Lux, habrá conversatorios sobre gestión ciudadana, turismo y periodismo, y una presentación de los hermanos Martí-Urquiza para recorrer la figura de su padre desde la poesía, la imprenta, el periodismo y la gestión.

Desde las 18:00, las actividades se trasladarán a la Biblioteca Casa 7 del Barrio San Francisco, con propuestas vinculadas a su obra editorial, actividades de lectura, canciones y juegos con niñas y niños y un recital musical como cierre de la Semana del Centenario.

Memoria, cultura e identidad entrerriana

La conmemoración fue pensada por familiares, amigos e instituciones no solamente como un homenaje, sino como una oportunidad para revalorizar y dimensionar la obra de Martí y devolver a la comunidad el espíritu de su trayectoria.

El Municipio de Colón acompaña esta construcción colectiva junto a los municipios de Pueblo Liebig, Concepción del Uruguay, Villa Elisa y San José, la Universidad Nacional de Entre Ríos, instituciones educativas, bibliotecas y organizaciones de la sociedad civil.

A cien años de su nacimiento, la Semana del Centenario propone volver sobre sus palabras, su compromiso con la región y una obra profundamente ligada a la identidad de estas orillas.