Un preso oriundo de Colón falleció en la cárcel de Gualeguaychú

Un interno de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú falleció este domingo por la madrugada. La víctima se llamaba Paul Esteban Rocha de 42 años, un hombre oriundo de Colón que se encontraba desde hace un largo tiempo en la cárcel de Gualeguaychú cumpliendo una condena de 10 años que le fue dictada por la Justicia uruguayense en 2015 por encontrarlo penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con la víctima menor de edad”.

La situación ocurrió en la madrugada del domingo, poco antes de las 3, cuando un guarda del pabellón 4 de la cárcel de El Potrero, escuchó ruidos a golpes que provenían de una de las celdas donde dormían cinco internos. Según se pudo saber, al ingresar encontró a Rocha tirado y al resto de sus compañeros rodeándolo.

El sujeto presentaba signos de una descompensación y según relataron los testigos, tenía espuma en la boca, y espasmos. De inmediato se dio alerta a las autoridades de la prisión y en una unidad se lo trasladó hasta Gualeguaychú.

El hombre fue llevado hasta la puerta del Hospital Centenario, pero no alcanzó a ingresar ya que se confirmó que había fallecido durante el viaje. Por ese motivo, desde la fiscalía en turno se dispuso su traslado a la Morgue Judicial del Cementerio Norte para la realización de la autopsia y determinar la causa de muerte.

Rocha tenía enfermedades crónicas prexistentes y con la realización de la autopsia se trata de determinar los motivos que pudieron complicar su estado de salud y de forma concreta certificar los motivos de su deceso.

No se detectó signos de muerte violenta

Según confió la fiscal Martina Cedrés, el médico forense Marcelo Benetti no encontró en el cuerpo signos de una muerte violenta. No tenía indicios de haber fallecido a causa de un ataque por parte de otros internos, ni tampoco evidencia de un problema abdominal, como ser peritonitis.

Ante esto, por orden de Cedrés se remitirán a Paraná muestras extraídas del cuerpo para realizar análisis toxicológicos y de anatomía patológica, como ser el corazón, para tener un informe más detallado de lo sucedido. Además, se requirió la historia clínica del interno en el servicio penitenciario y no había presentado en los últimos tiempos consultas por dolores u otros signos que manifestaran este desenlace.

Fuente: Diario El Argentino – Gualeguaychú