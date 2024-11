José Luis Walser recibió al intendente de Durazno, Uruguay

El intendente de Colón José Luis Walser recibió el martes la visita de su par de Durazno, Uruguay, Lic. Carmelo Vidalín Aguirre con quien mantuvo una amena charla en la Municipalidad local.

Los mandatarios dialogaron acerca de turismo, gobierno y gestión como así también de la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas.

«Qué lindo que está Colón, hacía muchos años que no venía, es de esas ciudades que uno ama, y me he encontrado con un señor con mayúscula, con una juventud, unas ganas, una fuerza, tienen intendente para rato» sostuvo el intendente uruguayo luego de la entrevista con Walser.

Carmelo Vidalín dijo, además: «Vamos a hacer cosas juntas entre Durazno y Colón, ya se nos voló la imaginación, nos verán promoviendo el trabajo, la artesanía, el turismo, me voy feliz, vamos a hermanar nuestros pueblos».

«En mi ciudad capital en Durazno, el monumento principal que nosotros tenemos es a Cristóbal Colón, entonces no son casualidades, hay muchas cosas para hacer juntos» subrayó el intendente de Durazno tras su paso por Colón.