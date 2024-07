La Fiesta Nacional de la Colonización cerró una exitosa edición 2024

Este fin de semana San José fue sede de la 37ma edición de la Fiesta Nacional de la Colonización, su fiesta popular más emblemática.

En esta oportunidad, el lema de la celebración fue “Abrazando raíces, construyendo futuro” y al igual que en las últimas dos ediciones, el acceso fue libre y gratuito para todo el público, tanto a los espectáculos como a la feria y al desfile.

La primera noche de fiesta fue el viernes. El predio del Multieventosl abrió sus puertas a las 18:30 para que los asistentes pudieran, con los últimos rayos del sol, recorrer la feria y los distintos atractivos. Quienes lo desearan, pudieron degustar algún plato típico o compartir una bebida en alguno de los puestos gastronómicos distribuidos por el predio, muchos de los cuales pertenecían a instituciones locales, clubes y asociaciones civiles. En la tradicional Noche de Peña nunca faltan el asado y el folklore.

A partir de las 21 comenzaron los espectáculos en el escenario ubicado en los antiguos galpones ferroviarios. El Ballet de Apertura dio inicio a la velada seguido por Los del Este. La agrupación cuyana dio lugar a Pocho Gaitán, un artista histórico de nuestra región que cuenta con más de 50 años de trayectoria, y que agasajó a los presentes con reconocidas canciones de su inagotable repertorio. A las 23 subió al escenario el artista más esperado de la noche, el villaguayense Vikingo Correa, quien cerró la primera velada de la Fiesta a puro chamamé.

La jornada del sábado comenzó temprano con actividad deportiva en el Tiro Federal de San José, primer polígono de tiro de Sudamérica, que nuevamente fue sede del torneo de tiro “Fiesta Nacional de la Colonización”. Al mediodía la atención volvió al predio festivo, donde se llevó a cabo el almuerzo popular acompañado de las presentaciones de Rubén Monzón, Conjunto Kalinka San Javier, Dúo Caminos y Pablo y Mariela. En paralelo al almuerzo y los espectáculos, tuvo lugar la exposición de autos y motos antiguas en la que se pudieron apreciar verdaderas reliquias de la historia automotriz maravillosamente preservadas.

La actividad en el escenario mayor comenzó más temprano, y ya desde las 18 la música tropical se apoderó de la tarde-noche. En los primeros turnos se lucieron las bandas locales La Quarentona y The Medio Kilo, colmando de ritmo al Multieventos y a los miles de asistentes que desafiaron el frío para bailar y divertirse. A las 20:30 le tocó subir a “El Máster” Mario Pereyra, histórica voz de Los del Palmar y gran referente de la cumbia santafesina, quien trajo todo el color de la música de la vecina provincia.

El gran cierre de la noche estuvo a cargo de los cordobeses Banda XXI. Los cuarteteros, grandes exponentes del género, pusieron el broche de oro a la segunda velada con un show memorable.

El domingo también arrancó a puro deporte. La Fiesta Nacional de la Colonización cuenta cada año con una serie de eventos deportivos de diversas disciplinas, todas muy convocantes. Esta edición contó con el Rally de la Colonización, fecha puntuable para el Rally entrerriano; la Copa Ciudad de San José, certamen futbolístico local que cada año gana más relevancia; el clásico torneo de pesca de río; el torneo de tiro; y en la mañana de ayer tuvo lugar la tradicional Maratón, cita infaltable en el almanaque de los corredores de fondo de la provincia.

Luego del mediodía llegó el momento más emotivo de toda la festividad. El Tradicional Desfile Evocativo rememora el periplo de aquellos primeros colonos, su desarraigo y el vínculo con la nueva tierra de quienes atravesaron el Atlántico para anclar para siempre en estas costas.

Una odisea tan enraizada en nuestra identidad local no podía conmemorarse de otra manera que no sea con una gran fiesta popular, y debía llevarse a cabo en el mismo sitio donde todo aquello ocurrió, en el lugar de encuentro para aquellos inmigrantes y para los sanjosesinos de hoy: la Plaza Urquiza. Fue por eso que, por decisión del intendente Gustavo Bastian, hace dos años el desfile retornó al circuito de las calles que rodean la plaza, donde se realizaba históricamente.

Para reforzar el carácter popular de la Fiesta, la entrada fue libre y gratuita y se dispusieron colectivos que realizaron un recorrido por todos los barrios descentralizados de la localidad, para que los sanjosesinos que lo deseen pudieran acercarse a la plaza y al Multieventos a participar de su fiesta, y luego regresar a sus hogares sin costo alguno.

La última velada también comenzó temprano. A partir de las 18 el escenario mayor se encendió con las presentaciones del Turco Ríos y el Pato Viganoni. Ya al caer la noche fue el turno de Los Carabajal, la legendaria agrupación familiar santiagueña que ha marcado al folklore argentino por generaciones y que en poco tiempo cumplirá 60 años con la música.

El gran final estuvo en manos del riojano Sergio Galleguillo. Con su amplio dominio de instrumentos autóctono, “El embajador de la chaya riojana” brindó un espectacular digno cerrar una exitosa 37ma edición de la Fiesta Nacional de la Colonización que quedará en la memoria.