El profesor Alejandro González Pavón presentó el libro que relata la historia de los cementerios de Colón

Con el acompañamiento del municipio, días pasados en el salón de la parroquia Santos Justo y Pastor, tuvo lugar la presentación del libro «El sueño de la memoria. Historia de los cementerios de la ciudad de Colón (Entre Ríos). Particularidades de la cultura funeraria» (Tomo I), escrito por el historiador Alejandro González Pavón.

Participó de la presentación el Intendente José Luis Walser, quien hizo entrega de un decreto de Declaración de Interés; el historiador, además, obtuvo reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.

La investigación aborda la herencia funeraria de los residentes de Colón, explorando aspectos relacionados con la cultura, la política, el arte y la educación. Además, se adentra en las costumbres, creencias, mitos, leyendas y prácticas de los ancestros.

«Estoy agradecido por tantas demostraciones de cariño, afecto, palabras hermosas que me dijeron de manera personal, virtual, por mensajitos. Por el acompañamiento de tanta gente que dijo presente en la presentación de mi tercer hijo literario. Un tema que al principio dudé, tuve miedo».

«Se me plantearon muchos desafíos que aprendí a superar y uno de ellos fue el cómo dar a conocer el espacio del Cementerio con su contenido, valor patrimonial e histórico. Y salió, fue surgiendo y terminó siendo un libro que proyecta ser dos tomos si Dios así me lo permite».

Tal como lo dije en la presentación: más que una presentación fue una reunión de amigos, con los vecinos y con muchos otros que siguen mis publicaciones a través de las redes. Me siento emocionado, feliz y orgulloso de representar a mi ciudad, de que mi gente me haga parte de sus vidas y que me acompañen en cada evento», expresó el historiador.