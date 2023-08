Edil de Paysandú entregó reconocimiento al Sargento Ayudante Perroud

En horas de la noche de este lunes, en el Salón de Conferencias de la Jefatura Departamental, fue recibido por el Sr. Jefe Departamental Colón, Sergio Gustavo Cardona, como así también por integrantes de la Comisión de Amigos de la Jefatura, el Edil de la Junta Departamental de Paysandú, República Oriental del Uruguay, Sr. Julio Kniazev, junto a su esposa, quien expresó su más sincero agradecimiento al Sargento Ayudante Perroud Jonathan, efectivo de la Jefatura Departamental.

El pasado 27 de Junio, mientras se encontraba recorriendo la ciudad, el Edil experimentó una inesperada descompensación que requirió asistencia médica urgente. En ese momento crítico, el Sargento Ayudante Perroud actuó con celeridad y profesionalismo, brindando los primeros auxilios necesarios hasta la llegada de los servicios médicos.

El acto de valentía y compromiso del Sargento Perroud no pasó desapercibido, no solo por este funcionario a quien asistió, sino también por la comunidad de todo el Departamento que ha reconocido su labor y sus acciones diarias de gentileza hacia las personas. En un gesto de agradecimiento y reconocimiento, el Edil entregó al Sargento Perroud una placa conmemorativa, destacando su dedicación y respuesta ejemplar en situaciones de emergencia.

Durante la ceremonia, el Edil Juan Kniazev, expresó su gratitud y reafirmó la importancia de contar con servidores públicos comprometidos y dispuestos a actuar con prontitud en momentos cruciales. «Es un honor reconocer la labor del Sargento Perroud, quien no solo salvaguarda nuestra seguridad día a día, sino que también demuestra un alto nivel de humanidad en situaciones adversas», afirmó el Edil.

Desde la Jefatura departamental Colón, con orgullo y satisfacción, se destaca el ejemplar accionar policial del Sargento Ayudante Perroud Jonathan, cuyo compromiso y valentía quedaron patentes en su reciente intervención en la vía pública. La rápida y efectiva respuesta del Suboficial ante esta situación de emergencia demuestra la dedicación y profesionalismo que caracterizan a los integrantes de la Policía de Entre Ríos.

Este hecho no es más que un reflejo del impacto positivo del Plan Estratégico de Formación implementado por el Comando Superior de la Jefatura Departamental Colón. Dicho plan busca fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios, dotándolos de las herramientas necesarias para afrontar situaciones con eficiencia y sensibilidad.

La importancia de este plan radica en su enfoque integral, abordando no solo aspectos técnicos y tácticos, sino también inculcando valores de empatía, respeto y responsabilidad hacia la comunidad que sirven. Gracias a esta iniciativa, el cuerpo policial no solo se mantiene a la vanguardia en términos de destrezas operativas, sino que también se convierte en un símbolo de confianza y seguridad no solo para los habitantes de la jurisdicción sino también para todos los visitantes que eligen nuestra zona para vacacionar.