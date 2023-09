Agmer exigirá una oferta que prevea que el salario supere a la inflación cada mes

En Congreso realizado este jueves, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió exigir que la oferta salarial que presente el Gobierno provincial contemple el adelantamiento de aumentos a cuenta de los últimos cuatro meses del año y que los mismos prevean un porcentaje por encima de la inflación de cada mes. También que se mantenga abierta la paritaria.

El 201º Congreso extraordinario que se realizó en la ciudad de Colón resolvió “ratificar lo actuado por las y los miembros paritarios en la reunión celebrada en el marco de la Paritaria Docente del día 24 de agosto del corriente”.

Además, exigir “una oferta salarial que efectúe el Gobierno que contemple lo demandado en la reunión paritaria del 24/8/23 por las y los miembros paritarios de Agmer”, la cual debe contener dos aspectos: uno es que “se fijen porcentajes de adelantamiento de incremento a cuenta de cada uno de los meses del próximo cuatrimestre”, los cuales “deben proyectarse en función de la inflación real”; y el otro es “que los incrementos que se otorguen prevean la equiparación de los salarios a la inflación de cada mes, estableciéndose, asimismo, un porcentaje por encima de dicha equiparación”. Y mantener la paritaria abierta.

Entre otros puntos, el gremio docente también decidió solicitar que declare la emergencia educativa en el departamento Uruguay “dada la no cobertura de suplencias en Educación Primaria por la falta de docentes, garantizando de forma inmediata la cobertura de dichos los cargos”. Y pedir al Gobierno provincial “que atienda la demanda de viviendas para docentes”.

El cónclave sesionó en memoria del compañero Horacio Zapata, histórico militante y dirigente de Agmer recientemente fallecido.

Otras demandas

Que se de cumplimiento del punto 3 del acuerdo suscripto el 6/7/23: Que se liquide y pague por complementaria, durante el mes de septiembre de 2023

Cumplimiento del punto 4 del acuerdo suscripto el 6/7/23: Que se discuta una actualización de la base de cálculo de los incrementos, que impacte favorablemente en seguir logrando que los salarios queden por encima de la inflación

Respecto a componentes del salario

Exigir que se liberen los topes establecidos para el cobro del código 029 y solicitar que se revise el sistema de carga;

Demandar el pago de la hora NEP al personal directivo en uso de licencia;

Incrementar el monto de los salarios de Jornada Completa;

Exigir el pago de los salarios familiares de hijas e hijos mayores de 18 años adeudados.

Respecto al funcionamiento de las escuelas

Exigir el aumento de la partida de comedores escolares y el aumento de las partidas para limpieza e insumos;

Solicitar que se incrementen y destinen fondos para el mantenimiento de los edificios escolares;

Exigir que las partidas destinadas a la reparación del transporte fluvial y terrestre escolar se acrediten en tiempo y forma como así también los montos destinados para el pago del combustible de los mismos;

Solicitar la creación de los cargos de vice dirección, de ordenanzas y cocineras y cocineros para las Unidades Educativas de Nivel Inicial.

Respecto al Consejo General de Educación

Exigir al CGE que declare la emergencia educativa en el departamento Uruguay, dada la no cobertura de suplencias en Educación Primaria por la falta de docentes, garantizando de forma inmediata la cobertura de dichos los cargos;

Solicitar la emisión inmediata de las credenciales del Nivel Secundario;

Solicitar la titularización en Nivel Superior.

Respecto a Iosper

Solicitar al IOSPER exija a la Femer que las y los médicos que están en su Círculo Médico NO cobren plus a lo convenido;

Denunciar la especulación de las y los profesionales de la salud al no efectuar convenios con nuestra obra social IOSPER;

Solicitar al IOSPER que incremente en forma urgente la firma de convenios con odontólogos/as, oftalmólogos/as, psiquiatras y psicólogos/as.

Respecto a IAPV

Solicitar al Gobierno provincial que atienda la demanda de viviendas para docentes.

Fuente: APF Digital